Основы, которые не стоит игнорировать
Фондовый рынок — это площадка, где покупают и продают доли в компаниях через акции, облигации или ETF. Но если вы думаете, что это казино для богатых, пора менять представление. Здесь зарабатывают не на удаче, а на анализе. Первое правило: акция — не лотерейный билет, а часть бизнеса. Когда вы покупаете акцию Apple, вы становитесь совладельцем компании. А значит, ваша прибыль зависит от её успеха.
«Цена — это то, что ты платишь. Стоимость — то, что получаешь». Уоррен Баффетт
Три ключевых инструмента новичка:
- Акции — доли в компаниях. Рискованно, но потенциально доходно.
- Облигации — «долговые расписки». Меньшая прибыль, но стабильность.
- ETF — корзины из акций или облигаций. Диверсификация без головной боли.
Как не сгореть в первые месяцы
90% новичков теряют деньги из-за двух ошибок: эмоциональных решений и отсутствия стратегии. Вот что спасёт:
- Диверсификация. Не вкладывайте всё в одну компанию, даже если это Tesla или NVIDIA.
- Долгосрочный горизонт. Рынок растёт десятилетиями, несмотря на кризисы.
- Ребалансировка портфеля. Раз в год проверяйте соотношение активов.
Помните: паника — ваш главный враг. В 2008 году те, кто продал акции на дне, потеряли до 50%. Те, кто держал, к 2013 году вернули прибыль.
Мифы, которые мешают зарабатывать
«Нужно много денег, чтобы начать». Ложь. Сейчас есть дробные акции: можно купить 0.1 Apple за $17. «Требуется следить за графиками 24/7». Нет. Пассивные инвестиции через ETF приносят до 10% годовых без ежедневного стресса.
Самый опасный миф: «Быстрый успех возможен». История знает лишь одного Баффетта, который стабильно зарабатывает 20% годовых десятилетиями. Средняя доходность рынка — 7-10%. Всё, что выше, — либо риск, либо обман.
«Инвестиции должны быть скучными, как наблюдение за высыхающей краской». Джон Богла, создатель ETF
Где брать информацию и как учиться
Забудьте о Telegram-каналах с «гарантированными сигналами». Доверяйте только:
- Официальным отчетам компаний (10-K, 10-Q в США);
- Книгам: «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма, «Маленькая книга победителя рынка» Джоэла Гринблатта;
- Курсам от университетов (Yale, Stanford) на Coursera.
Используйте симуляторы вроде
Wall Street Survivor для тренировок. И главное — начните. Даже $50 в месяц в ETF на S&P 500 через 20 лет превратятся в $40,000 при средней доходности.