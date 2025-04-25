Основы, которые не стоит игнорировать

Фондовый рынок — это площадка, где покупают и продают доли в компаниях через акции, облигации или ETF. Но если вы думаете, что это казино для богатых, пора менять представление. Здесь зарабатывают не на удаче, а на анализе. Первое правило: акция — не лотерейный билет, а часть бизнеса. Когда вы покупаете акцию Apple, вы становитесь совладельцем компании. А значит, ваша прибыль зависит от её успеха.

«Цена — это то, что ты платишь. Стоимость — то, что получаешь». Уоррен Баффетт

Три ключевых инструмента новичка:

Акции — доли в компаниях. Рискованно, но потенциально доходно.

— доли в компаниях. Рискованно, но потенциально доходно. Облигации — «долговые расписки». Меньшая прибыль, но стабильность.

— «долговые расписки». Меньшая прибыль, но стабильность. ETF — корзины из акций или облигаций. Диверсификация без головной боли.

Как не сгореть в первые месяцы

90% новичков теряют деньги из-за двух ошибок: эмоциональных решений и отсутствия стратегии. Вот что спасёт:

Диверсификация. Не вкладывайте всё в одну компанию, даже если это Tesla или NVIDIA. Долгосрочный горизонт. Рынок растёт десятилетиями, несмотря на кризисы. Ребалансировка портфеля. Раз в год проверяйте соотношение активов.

Помните: паника — ваш главный враг. В 2008 году те, кто продал акции на дне, потеряли до 50%. Те, кто держал, к 2013 году вернули прибыль.

Мифы, которые мешают зарабатывать

«Нужно много денег, чтобы начать». Ложь. Сейчас есть дробные акции: можно купить 0.1 Apple за $17. «Требуется следить за графиками 24/7». Нет. Пассивные инвестиции через ETF приносят до 10% годовых без ежедневного стресса.

Самый опасный миф: «Быстрый успех возможен». История знает лишь одного Баффетта, который стабильно зарабатывает 20% годовых десятилетиями. Средняя доходность рынка — 7-10%. Всё, что выше, — либо риск, либо обман.

«Инвестиции должны быть скучными, как наблюдение за высыхающей краской». Джон Богла, создатель ETF

Где брать информацию и как учиться

Забудьте о Telegram-каналах с «гарантированными сигналами». Доверяйте только:

Официальным отчетам компаний (10-K, 10-Q в США);

Книгам: «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма, «Маленькая книга победителя рынка» Джоэла Гринблатта;

Курсам от университетов (Yale, Stanford) на Coursera.

Используйте симуляторы вроде Wall Street Survivor для тренировок. И главное — начните. Даже $50 в месяц в ETF на S&P 500 через 20 лет превратятся в $40,000 при средней доходности.

Психология