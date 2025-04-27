Зона отчуждения Чернобыльской АЭС, место крупнейшей техногенной катастрофы XX века, стала невольной ареной для уникального природного эксперимента.

Недавние исследования американских ученых показали, что некоторые виды животных, обитающие здесь, развили поразительную устойчивость к хроническому радиационному воздействию. Эти открытия проливают свет на способность жизни адаптироваться даже к самым экстремальным условиям.

В центре внимания оказались собаки, потомки домашних питомцев, брошенных во время экстренной эвакуации после взрыва на четвертом энергоблоке в апреле 1986 года. Ученые из Университета Южной Каролины совместно с коллегами из Национального института исследований генома человека изучили генетический материал 302 особей.

Результаты анализа свидетельствуют о том, что за прошедшие десятилетия в популяции произошли заметные изменения: современные чернобыльские собаки демонстрируют меньшую восприимчивость к радиации по сравнению со своими сородичами из других регионов. Исследователи связывают это с процессом естественного отбора.

Помимо устойчивости к радиации, были выявлены и другие особенности: укрепление иммунной системы, повышение стрессоустойчивости и даже тенденция к потемнению окраса шерсти. Однако у этой адаптации есть и обратная сторона – генетическое разнообразие внутри популяции значительно сократилось, что является типичным следствием изоляции и сильного давления отбора.

Параллельно исследователи из Нью-Йоркского университета сообщили о схожих выводах относительно микроскопических почвенных червей-нематод. Эти крошечные организмы, обитающие в Чернобыльской зоне, также проявили необычайную стойкость к радиационному облучению, условия которого являются губительными для большинства форм жизни.

Хотя в популярных описаниях этих животных иногда называют “мутантами” или приписывают им “суперсилы”, с научной точки зрения речь идет о сложных адаптационных механизмах, выработанных в ответ на суровые условия окружающей среды.

Чернобыльская зона отчуждения, оставаясь символом трагедии, предоставляет ученым бесценную возможность наблюдать за эволюционными процессами в реальном времени и изучать пределы жизнестойкости на нашей планете.