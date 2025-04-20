В мире автомобилей есть имена, которые звучат как легенда. Одно из них – Cadillac Eldorado, культовый символ американской роскоши, который теперь можно найти на просторах России. На популярной площадке «Авито Авто» появилось объявление о продаже редкого экземпляра шестого поколения в кузове хардтоп-купе. Для ценителей классики это шанс прикоснуться к истории на колесах.

Представьте себе машину, которая почти полвека – с 1953 по 2002 год – оставалась эталоном стиля и мощи. Eldorado прошел путь через десять поколений, став настоящим долгожителем автопрома. Само название, переводимое с испанского как «золотой», словно намекает на его статус. Не зря один из таких красавцев, правда, девятого поколения, красовался в гараже легендарного Майка Тайсона, известного своей слабостью к золотистым оттенкам.

Сегодня этот автомобиль ждет нового владельца в Московской области. Цена, установленная продавцом, – 5,7 миллиона рублей. Для многих это не просто покупка, а инвестиция в мечту, ведь таких машин на дорогах почти не встретишь.

Но Eldorado – это не только внешний лоск. Под капотом у этого экземпляра скрыт настоящий зверь: 7-литровый бензиновый двигатель, выдающий 345 лошадиных сил. С такой мощью разгон до сотни занимает меньше 9 секунд, а максимальная скорость переваливает за 200 км/ч. Это не просто авто, а ракета из прошлого, готовая удивлять даже на современных трассах.

Для тех, кто ищет не просто средство передвижения, а символ эпохи, этот Cadillac – находка. Он словно переносит в времена, когда машины были не только техникой, но и произведением искусства. Вопрос лишь в том, кто станет следующим хозяином этой легенды.