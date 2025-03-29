Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Топ новостей

Подразделения Вооружённых сил России добились продвижения на нескольких направлениях в зоне проведения СВО. По информации военного обозревателя Юрия Подоляки, наиболее активные действия фиксируются на Новопавловском и Купянском участках фронта, где российские бойцы сумели прорвать оборонительные позиции противника.

Утром российские войска провели штурм украинских позиций в районе населённых пунктов Раздольный и Богатырь. По словам Подоляки, в результате операции удалось ликвидировать несколько ключевых точек ВСУ и потеснить украинские подразделения. Кроме того, интенсивные столкновения продолжаются в районе Разлива, где противостояние носит ожесточённый характер.

Вдоль Новопавловского направления, вблизи реки Волчья, также происходят перестрелки между российскими и украинскими силами. Военкоры сообщают, что основная фаза боёв в этом районе уже подходит к концу. По их оценкам, украинские войска вскоре либо отступят, либо попадут в плен.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области российские военные приступили к штурму укреплённого опорного пункта ВСУ в Малых Щербаках. Однако сопротивления со стороны противника практически не последовало — позиции были заняты без серьёзного боя. По итогам этой операции украинские подразделения покинули укрепрайон, оставив его российским штурмовикам.

В целом, наступательные действия армии России продолжаются на нескольких участках линии соприкосновения. По оценке Юрия Подоляки, бои будут идти до тех пор, пока противник окончательно не отступит.

Добавить комментарий
Случайная статья из категории за последние 7 дней