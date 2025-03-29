Подразделения Вооружённых сил России добились продвижения на нескольких направлениях в зоне проведения СВО. По информации военного обозревателя Юрия Подоляки, наиболее активные действия фиксируются на Новопавловском и Купянском участках фронта, где российские бойцы сумели прорвать оборонительные позиции противника.

Утром российские войска провели штурм украинских позиций в районе населённых пунктов Раздольный и Богатырь. По словам Подоляки, в результате операции удалось ликвидировать несколько ключевых точек ВСУ и потеснить украинские подразделения. Кроме того, интенсивные столкновения продолжаются в районе Разлива, где противостояние носит ожесточённый характер.

Вдоль Новопавловского направления, вблизи реки Волчья, также происходят перестрелки между российскими и украинскими силами. Военкоры сообщают, что основная фаза боёв в этом районе уже подходит к концу. По их оценкам, украинские войска вскоре либо отступят, либо попадут в плен.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области российские военные приступили к штурму укреплённого опорного пункта ВСУ в Малых Щербаках. Однако сопротивления со стороны противника практически не последовало — позиции были заняты без серьёзного боя. По итогам этой операции украинские подразделения покинули укрепрайон, оставив его российским штурмовикам.

В целом, наступательные действия армии России продолжаются на нескольких участках линии соприкосновения. По оценке Юрия Подоляки, бои будут идти до тех пор, пока противник окончательно не отступит.