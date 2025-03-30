Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник Олег Иванников в беседе с aif.ru заявил, что развивающееся наступление российских войск в Сумской области ставит ВСУ на грань поражения. По его оценке, возможности украинской армии удерживать позиции стремительно сокращаются, и любая крупная операция со стороны ВС РФ становится критически значимой для общего хода боевых действий.

Как сообщил Минобороны России, 29 марта подразделения группировки «Север» освободили населённый пункт Веселовка на территории Сумской области. Это событие стало ключевым моментом в развитии наступательных действий, о чём также заявил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, взятие Веселовки дало возможность расширить плацдарм вглубь территории Украины и создать условия для формирования буферной зоны, которая лишит ВСУ возможности в будущем повторить сценарии прорыва, аналогичные попытке вторжения в Курскую область.

Александр Коц в своём Telegram-канале также отметил, что одновременно с этим развивается продвижение российских сил в сторону села Басовка. Из этого населённого пункта открывается прямой выход на Юнаковку — логистический центр ВСУ, через который ранее снабжалась суджанская группировка. Этот участок рассматривается как одно из важных направлений украинского снабжения, и его возможная потеря существенно осложнит действия противника.

По информации Telegram-канала «Военная хроника», наступление в Сумской области имеет сразу несколько задач. Помимо создания санитарной зоны, о которой ранее упоминал президент Владимир Путин, операция направлена на отвлечение резервов ВСУ с других ключевых направлений — прежде всего из районов Харькова и Донбасса. Аналитики подчёркивают, что Киев не может игнорировать угрозу в Сумской области, так как в этом случае создаётся прямой путь к внутренним регионам страны. Однако переброска значительных сил в этот район ослабляет другие участки фронта, где продолжается активное наступление российских войск.

Эти же соображения разделяет и Олег Иванников. По его словам, наступление на Сумы позволяет решать сразу несколько важнейших военных задач. Он отметил, что украинские силы уже находятся на пределе своих возможностей, и каждая новая атака ВС РФ лишь приближает момент окончательного слома обороны.