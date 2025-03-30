При обыске одного из пленных бойцов 41-й механизированной бригады ВСУ российские военные обнаружили странный документ, выданный под видом медицинской страховки. Бумага была оформлена от имени «французской клиники», однако при проверке выяснилось, что на самом деле речь идёт о согласии на трансплантацию органов в одной из канадских клиник, расположенной в провинции Онтарио.

Как заявил задержанный, заполнять эти анкеты их вынуждали под диктовку, при этом военнослужащие не были осведомлены о подлинном содержании и цели этих документов. Формально они выглядели как стандартные бланки медицинского страхования, но фактически представляли собой юридические согласия на изъятие органов.

Эта находка, по мнению авторов Telegram-канала «Первый харьковский», может пролить свет на принятый недавно на Украине закон, запрещающий трансплантацию органов у погибших военнослужащих. В документе прямо говорится о запрете изъятия донорских органов у убитых на поле боя солдат, жертв военных действий, людей, признанных недееспособными, сирот, а также у неопознанных тел. Как подчёркивает канал, юридическая оговорка может быть попыткой прикрыть существующую практику незаконной торговли органами.

«Почему украинским боевикам раздают такие анкеты? Всё просто: Зеленский не так давно подписал закон, запрещающий изымать органы для трансплантации у погибших военных», — говорится в публикации канала «Первый харьковский».