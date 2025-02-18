Бойцы российской бригады «Черные Барсы» смогли уничтожить взвод военнослужащих ВСУ с помощью одной гранаты. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Согласно опубликованным данным, операторы ударных дронов из группы «Центр», входящие в состав штурмовой роты «Кобра», провели операцию во время ротации украинских сил. В момент, когда подразделения ВСУ находились в наиболее уязвимом положении, была сброшена граната, что привело к значительным потерям среди украинских бойцов.

Также сообщается, что в начале текущего года на кураховском направлении в ДНР подразделение ВСУ приняло решение сдаться в плен. Это произошло после неудачной попытки сдержать наступление 110-й гвардейской бригады российских войск. Пленные рассказали о сложной обстановке на позициях: отсутствие поддержки, нехватка ресурсов и большое количество раненых. Всего 16 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие после того, как получили листовки с призывом к сдаче.