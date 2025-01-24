24 января Землю накроет мощная магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, произошедшей в ночь на 22 января. Уровень её интенсивности оценивается в четыре балла по девятибалльной шкале, однако специалисты не исключают, что буря может усилиться до шести баллов, приближаясь к статусу геомагнитного шторма. Это явление сопровождается большим выбросом солнечной энергии, что также может привести к появлению полярных сияний в ночное время.

Такие сильные магнитные возмущения оказывают серьёзное влияние на метеозависимых людей. Среди возможных симптомов врачи выделяют головные боли, скачки артериального давления, головокружение, учащённое сердцебиение и затруднённое дыхание. Кроме того, возможны нарушения сна, бессонница, а также боли в суставах и ломота в костях. Особое внимание к своему самочувствию в этот период должны уделить люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и повышенной чувствительностью к изменениям магнитного поля.

Эксперты рекомендуют в дни магнитной бури следовать простым правилам, чтобы минимизировать её воздействие. Полезно больше времени проводить на свежем воздухе, избегать стрессов и физических перегрузок. Важно соблюдать режим сна, выделяя на отдых не менее 7–8 часов, отказаться от алкоголя и курения, а также употреблять лёгкую, богатую витаминами пищу.

Магнитные бури такого уровня не только влияют на здоровье людей, но и могут вызывать сбои в работе связи, электроники и навигационных систем. Это явление представляет интерес и для астрономов, так как часто сопровождается красивыми природными эффектами, такими как полярные сияния, которые могут быть видны в высоких широтах.