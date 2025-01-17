В станице Полтавской Краснодарского края завершился масштабный капитальный ремонт районной больницы, который стал первым за более чем 50 лет её существования. После обновления в медучреждении открылось современное инфекционное отделение, оснащённое по последним стандартам. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Больница, построенная ещё в 1971 году, претерпела значительные изменения. В рамках программы «Развитие здравоохранения» здесь обновили фасад, кровлю, заменили инженерные коммуникации и провели внутреннюю отделку. Особое внимание уделили инфекционному отделению, где теперь каждая палата оборудована индивидуальным санузлом. Кроме того, на первом этаже появился специальный бокс для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

Главный врач Красноармейской центральной районной больницы Андрей Бобров отметил, что обновлённое отделение полностью соответствует современным требованиям. «Мы создали комфортные условия для пациентов, что особенно важно в условиях инфекционных заболеваний», — подчеркнул он.

Этот проект стал частью масштабной работы по модернизации социальной инфраструктуры региона. Ранее власти Краснодарского края сообщали о ремонте школ, строительстве новых образовательных объектов и культурных центров. Так, в Кущёвском районе уже идёт строительство нового школьного блока, а в одной из станиц планируется открыть детский сад на 150 мест.

Обновлённая больница в Полтавской станице — ещё один шаг к улучшению качества жизни жителей Кубани, где инфраструктура здравоохранения постепенно выходит на новый уровень.