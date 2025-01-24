Китайские автопроизводители ворвались на российский рынок с ошеломляющим успехом, но столь же стремительно столкнулись с трудностями. Ещё недавно шоурумы с бюджетными автомобилями из КНР открывались по всей стране, а продажи стремительно росли. Однако уже к весне 2025 года многие дилеры оказались на грани банкротства. Как отмечают эксперты, это вызвано сразу несколькими факторами — от переизбытка салонов до роста цен и дороговизны автокредитов. Пишет quto.ru.

Китайские автомобили быстро завоевали популярность в России благодаря доступным ценам и широкому ассортименту. В 2023 году продажи достигли 565 тысяч единиц, а в 2024 году выросли до 962 тысяч, что составило прирост на 70% по сравнению с предыдущим годом, сообщают аналитики «Автостат». Однако за блестящими витринами дилерских центров скрывается совсем другая реальность.

По словам президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина, в 2024 году почти 60% из 4000 автосалонов работали в убыток. Высокая маржа, изменение условий контрактов с китайскими поставщиками, логистические сложности и нестабильный курс рубля ухудшили ситуацию. Кроме того, в ряде регионов наблюдается переизбыток дилерских центров, что усилило конкуренцию.

Одной из ключевых проблем стало повышение стоимости автокредитов. Главный редактор журнала «Эксперт» Алексей Харнас отмечает, что высокая ставка по кредитам стала фактически заградительной для покупателей. Вместе с замедлением экономического роста это привело к снижению объёмов продаж и затовариванию складов.

Китайские бренды оказались в более сложной ситуации, чем российские компании, такие как АвтоВАЗ. Если отечественные производители могли себе позволить распродажи, то китайские автоконцерны, столкнувшиеся с ослаблением рубля, оказались ограничены в манёвре. Это, в свою очередь, усилило финансовую нагрузку на дилеров.

Эксперты сходятся во мнении, что авторынок стоит на пороге серьёзных изменений. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что дилеры, работающие по старым схемам, теряют актуальность. Основной доход многих из них сегодня приходится на продажу кредитов, а не автомобилей, и с сокращением кредитных программ их рентабельность падает.

Шапарин также прогнозирует, что будущее отрасли связано с развитием онлайн-продаж. Ряд крупных IT-компаний и банков уже начали инвестировать в создание платформ, которые позволят продавать автомобили через маркетплейсы. Сервисное обслуживание машин, как считают эксперты, могут взять на себя сетевые игроки, которые лучше подготовлены к новым условиям.

Несмотря на трудности, у российского авторынка остаются перспективы. Алексей Харнас выделяет два направления для роста в 2025 году. Во-первых, это закупки автомобилей для государственных нужд, включая новые регионы, где может начаться развитие инфраструктуры. Во-вторых, создание финансовых институтов, которые будут предоставлять более доступные кредиты на покупку автомобилей.

Многие автосалоны, не успевшие адаптироваться, могут сменить профиль. Так, один из дилеров в Подмосковье уже превратился в даркстор для онлайн-магазина. Эта тенденция, по мнению экспертов, будет усиливаться, а традиционные шоурумы уступят место новым форматам торговли.