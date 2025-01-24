В музее Перта ожило лицо женщины, похороненной в древнем египетском саркофаге около 2500 лет назад. Цифровая реконструкция, выполненная краниофациальным антропологом и судебным художником доктором Крисом Ринном, позволила представить, как могла выглядеть таинственная особа по имени Та-Кр-Хб, или Takerheb. Экспонат, переданный музею в 1936 году, стал центральным элементом предстоящей выставки «Подъем воды», посвящённой изменениям климата, которая откроется 8 ноября.

Исследования показали, что женщина была представительницей царства Куш — древней империи, соседствовавшей с Египтом и включавшей территории современного Судана. Это подтверждают как иероглифы на саркофаге, так и необычная форма черепа, которая не соответствует классическим египетским типам. Доктор Ринн отметил, что у женщины были черты, характерные для кушитов, а её череп не обладал типичной вытянутой формой, присущей древним египтянам.

Та-Кр-Хб, как считают учёные, была жрицей или, возможно, принцессой, жившей в эпоху 25–26-й династий (около 760–525 годов до н. э.). На момент смерти, которая наступила в возрасте около 30 лет, она страдала от сильного кариеса. Саркофаг, украшенный изображением богини Маат, сохранил следы повреждений от разливов Нила, что подчёркивает важность изменения климата как темы выставки.

Доктор Марк Холл, сотрудник отдела коллекций музея, подчеркнул важность этой реконструкции. Он отметил, что в то время кушиты завоевали Египет, а на троне страны оказались «чёрные фараоны». Это открытие, по его словам, помогает раскрыть «скрытые истории» и придать голос маргинализированным группам древнего мира.

Воссозданный образ женщины вызывает у посетителей выставки сильные эмоции. Лысая, как это было принято у жриц и священников для соблюдения церемониальной и гигиенической чистоты, она могла носить ритуальный парик. На внутренней стороне саркофага изображение демонстрирует её с более тёмной кожей, что ещё раз подтверждает её происхождение из царства Куш.

Реконструкция стала частью большего проекта музея, который стремится дать возможность взглянуть на историю с разных точек зрения. Жуан Филипп Рид, менеджер выставок музея, подчеркнул: «Мы стремимся изучать забытые и маргинализированные истории, раскрывая их для широкой аудитории. Видеть лицо суданки спустя тысячелетия – это удивительный опыт».

История саркофага сама по себе уникальна. Предполагается, что он был найден в конце XIX века в Ахмиме, популярной остановке для путешественников вдоль Нила. Позже его купил бизнесмен из Аллоа, Шотландия, который передал артефакт в дар музею Перта. Теперь этот уникальный экспонат продолжает рассказывать свою историю, соединяя древние цивилизации и современный мир.