С февраля 2025 года в России значительно вырастут размеры социальных выплат, пенсий и пособий. Это связано с поручением президента Владимира Путина проиндексировать пенсии и ряд пособий в соответствии с уровнем инфляции, которая составила 9,5%. Также увеличится прожиточный минимум, что повлияет на право граждан на меры государственной поддержки. Пишет “ФедералПресс”.

Прожиточный минимум в 2025 году увеличится на 14,8%. Его новые значения составят:

17,7 тыс. рублей на душу населения,

19,3 тыс. рублей для трудоспособных граждан,

15,2 тыс. рублей для пенсионеров,

17,2 тыс. рублей для детей.

Эти показатели используются для определения права на получение социальных выплат и пособий.

Индексация пенсий также затронет миллионы россиян. Как отметил Владимир Путин, пенсии будут проиндексированы уже в январе, а доплаты за январь и февраль россияне получат в феврале. В среднем граждане получат дополнительно около 1 тысячи рублей к страховым и военным пенсиям.

Доцент Финансового университета Игорь Балынин подчеркнул, что эта мера направлена на поддержку граждан в условиях инфляции.

С 1 февраля 2025 года вступит в силу индексация социальных выплат. Их увеличение составит 7,4%, что отразится на следующих категориях выплат:

единовременные пособия при рождении ребёнка, передаче его на воспитание в семью,

ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком,

материнский капитал, который теперь составит 630 380,78 руб. за первого ребёнка и 833 024,74 руб. за второго.

Кроме того, увеличатся пособия для семей военнослужащих:

пособие жене военнослужащего составит 38 963,47 руб.,

ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего — 16 698,63 руб.

Выплаты для инвалидов также будут повышены. Например, ежемесячные выплаты для участников Великой Отечественной войны составят 5704,11 руб., для инвалидов I группы — 5324,84 руб., а для детей-инвалидов — 3802,78 руб.

Рост коснётся и зарплат бюджетников. С начала года их доходы увеличатся на 13,2%. Это коснётся сотрудников государственных медицинских, образовательных и культурных учреждений, спасателей, пожарных, метеорологов, работников сельского и лесного хозяйства, а также сотрудников Роспотребнадзора и силовых структур.

Все изменения направлены на поддержку социально уязвимых категорий граждан в условиях инфляции. Большинство выплат оформляются через Социальный фонд России автоматически, что упрощает их получение.