Honda CR-V шестого поколения, представленный в 2022 году, продолжает удивлять автолюбителей своими инновациями. Этот кроссовер не просто вырос в размерах, но и получил целый ряд технологических улучшений, которые делают его ещё более конкурентоспособным. Одним из главных новшеств стала обновлённая система полного привода Real Time AWD. Теперь она способна передавать до 50% мощности на заднюю ось, что не только повышает устойчивость на дороге, но и делает автомобиль более проходимым в условиях бездорожья.

На американском рынке покупатели могут выбрать между турбированным бензиновым двигателем объёмом 1.5 литра с вариатором и гибридной версией на базе 2.0-литрового мотора. Однако в Европе доступна только гибридная модификация, дополненная системой e:PHEV, которая уже завоевала популярность в Китае. Это решение подчёркивает стремление Honda к экологичности и энергоэффективности.

Комплектация нового CR-V также заслуживает внимания. Производитель сделал акцент на комфорте и безопасности, включив в базовую версию такие функции, как ассистент при спуске. Эта опция особенно полезна для тех, кто часто сталкивается с трудными дорожными условиями. Honda явно нацелена на то, чтобы предложить своим клиентам не просто автомобиль, а высокотехнологичный продукт, который сочетает в себе надёжность и инновации.

Первые отзывы о новом CR-V свидетельствуют о том, что он уже вызвал ажиотаж среди автолюбителей. Многие эксперты прогнозируют, что этот кроссовер станет одним из лидеров своего класса. Однако окончательные выводы о его успехе можно будет сделать только после того, как он пройдёт испытания в реальных условиях эксплуатации.