Летний отдых в Анапе в 2025 году находится под большим вопросом из-за разлива мазута в Керченском проливе. В то время как волонтёры и специализированная техника очищают пляжи от нефтепродуктов, туристическая привлекательность популярного курорта серьёзно пострадала. Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, последствия аварии пока не устранены, а выводы о состоянии береговой линии можно будет сделать только ближе к апрелю. Пишет АБН24.

Туристы и туроператоры заняли выжидательную позицию. По словам Горина, путёвки, приобретённые ранее в рамках акций раннего бронирования, возвращаются без штрафов, что помогает туристам адаптироваться к ситуации. Однако уже сейчас зафиксировано снижение продаж туров в Анапу на 40–70%. Это вызвано неопределённостью с курортным сезоном, который всегда привлекал отдыхающих благодаря системе «всё включено», детским лагерям и удобному мелководному входу в море.

Перераспределение туристов на другие направления, по мнению эксперта, задача не из лёгких. Тем не менее россияне активно рассматривают альтернативы. Внутри страны популярностью пользуются Сочи, Калининградская область, а также курорты на Каспийском и Азовском морях. За последние годы возрос интерес к отдыху за границей, и среди наиболее востребованных направлений для россиян остаются Турция, Египет, Таиланд и Объединённые Арабские Эмираты. Однако Горин отмечает, что стоимость зарубежных туров, особенно летом, может оказаться выше среднего чека внутреннего отдыха, что влияет на выбор туристов.

Будущее курортного сезона в Анапе остаётся неопределённым. Роспотребнадзор продолжает мониторинг ситуации, и окончательные выводы о готовности пляжей к приёму отдыхающих будут сделаны только после заключений экологов, которые ожидаются в марте или апреле. Туристическая отрасль надеется на скорейшее восстановление курорта, чтобы вернуть Анапу в число главных летних направлений России.