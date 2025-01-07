Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, совладельцы тобольского нефтехимического гиганта «Сибур», попали в число ста самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Михельсон занял 80-ю строчку рейтинга с состоянием в 24,7 миллиарда долларов, а Тимченко оказался на 246-м месте, его капитал оценивается в 10,8 миллиарда долларов.

Михельсон, который также возглавляет крупнейшего независимого поставщика газа в России — компанию «Новатэк», владеет 25% акций предприятия. На его долю приходится около 12% всего газа, производимого в стране. Кроме того, он является владельцем 30,6% акций «Сибура».

С осени 2024 года позиции обоих миллиардеров в рейтинге немного изменились. Если ранее Михельсон занимал 75-е место с состоянием 25,5 миллиарда долларов, то теперь он опустился на пять позиций. Тимченко, в свою очередь, передвинулся с 231-го на 246-е место, несмотря на то что его капитал сократился с 11,1 до 10,8 миллиарда долларов.

«Сибур», входящий в число крупнейших нефтехимических компаний России, специализируется на производстве полиэтилена, полипропилена и мономеров. Штаб-квартира компании расположена в Тобольске, как и «ЗапСибНефтехим», один из ключевых активов холдинга. «Новатэк», основная деятельность которого сосредоточена на Ямале, занимается добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов.

При этом самым богатым россиянином остается Владимир Потанин, чье состояние оценивается в $31 млрд. Однако абсолютным лидером мирового рейтинга остается Илон Маск с капиталом в $437 млрд.