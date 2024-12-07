Проблема аромаингаляторов, набирающих популярность среди подростков, вызывает серьезные опасения у медиков. Доктор медицинских наук, педиатр и доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский заявил, что доступность и вкусовые качества этих устройств делают их особенно привлекательными для школьников, но при этом их использование связано с высоким риском для здоровья.

Бережанский отметил, что стоимость таких устройств редко превышает 500 рублей, а иногда достигает всего 200 рублей — суммы, вполне доступной для подростков. Привлекательность усиливается наличием разнообразных вкусов, которые вызываются содержанием эфирных масел, ароматических углеводородов и других веществ, схожих с используемыми в вейпах. Однако состав аромаингаляторов зачастую остается нераскрытым, что только усугубляет проблему.

Для детей с аллергией даже один вдох может привести к острой реакции, вплоть до летального исхода. Длительное использование способно нарушить процессы деления клеток, что увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Бережанский объяснил, что большое количество эфирных масел и сахара, попадая в организм, может нарушать метилирование ДНК, что приводит к неправильному делению клеток. В случае массового накопления таких аномалий в организме повышается вероятность возникновения онкологических процессов.

Медик также указал, что первоначальный бодрящий эффект, рекламируемый производителями, быстро снижается, требуя увеличения дозы. Ситуацию усугубляет то, что подростки часто совмещают аромаингаляторы с вейпами и энергетиками, что создает дополнительное давление на нервную систему.

Особое внимание Бережанский обратил на участие родителей в этой тенденции. Некоторые из них, опасаясь, что дети начнут курить или использовать вейпы, сами заказывают аромаингаляторы по просьбе подростков, не осознавая их вреда. Это усугубляет проблему, поскольку родители, не понимая всех рисков, невольно способствуют распространению опасной привычки.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что аромаингаляторы стали особенно популярны среди подростков, которые используют их даже в школах, считая, что такие устройства помогают им взбодриться на уроках. Однако эксперты призывают обратить внимание на потенциальный вред этих девайсов и предпринимать меры по их ограничению, рассматривая их как серьезную угрозу здоровью подрастающего поколения.