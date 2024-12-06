В России на фоне усилий по ограничению потребления никотинсодержащей продукции стремительно набирает популярность новый вид товаров — ароматические ингаляторы, которые все чаще привлекают внимание несовершеннолетних. Эти устройства продаются в маркетплейсах и магазинах по цене от 250 до 400 рублей и предлагаются в различных «вкусах», таких как фрукты, ягоды или даже «энергетики».

Производители уверяют, что ингаляторы помогают справляться с усталостью, головной болью или заложенностью носа благодаря эфирным маслам. Однако отзывы несовершеннолетних потребителей в интернете рисуют иную картину. Подростки используют эти устройства для развлечения и даже заявляют о «зависимости». Примечательно, что многие из них хвастаются тем, что целые школьные классы начинают массово увлекаться этим товаром.

Медики выражают обеспокоенность. Врач-педиатр Ильнара Сахипгараева предупреждает, что частое использование таких ингаляторов может привести к ряду негативных последствий, включая головную боль, снижение концентрации, хронические заболевания легких и даже риск развития онкологических заболеваний в долгосрочной перспективе. Она подчеркивает, что подобные устройства не проходят клинических испытаний, их состав зачастую неизвестен, а заявленные производителем эффекты создают иллюзию безопасности, что стимулирует неконтролируемое потребление.

Особую опасность представляют доступность и незаметность этих устройств. Небольшая цена делает их легкодоступными для детей, которые могут использовать карманные деньги или экономить на школьных обедах, чтобы приобрести ингаляторы. При этом запах устройства невыразителен, что позволяет подросткам скрывать его использование от родителей.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что такие ингаляторы преподносятся молодежи как безопасная и безвредная альтернатива энергетикам. Однако она подчеркивает, что их воздействие на организм происходит за счет стимуляции, последствия которой могут быть непредсказуемыми.

Проблема осложняется отсутствием строгого регулирования. Как сообщили в наркологическом диспансере Татарстана, эти устройства не содержат наркотических веществ, а потому их использование и продажа не нарушают закон. Тем не менее, эксперты призывают к более строгому контролю за распространением подобных товаров, особенно среди несовершеннолетних, чтобы предотвратить их негативное влияние на здоровье подрастающего поколения.