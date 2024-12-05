Опытный путешественник поделился с читателями Business Insider полезными рекомендациями по экономии на поездках. Он считает, что многие туристы совершают ошибку, заранее меняя валюту и беря с собой наличные деньги. Вместо этого эксперт советует снимать деньги в местных банкоматах, используя дебетовую карту, которая не взимает комиссии за международные операции и предоставляет выгодный обменный курс. Важно, чтобы банк также компенсировал комиссию за снятие наличных в банкоматах.

Еще один способ сэкономить — отказаться от багажа. Путешественник отмечает, что многие туристы не задумываются о том, чтобы ограничиться только ручной кладью. Это позволяет избежать лишних расходов на оплату багажа и сэкономить время при регистрации и посадке на рейс.

Кроме того, путешественник советует искать бесплатные развлечения вместо того, чтобы тратить деньги на экскурсии и платные мероприятия. Местные газеты и интернет-платформы часто предлагают информацию о событиях с бесплатным входом — например, на кинопоказы или в музеи, где могут проводиться дни открытых дверей.

Применяя такие подходы, эксперт смог за девять лет посетить 94 страны, что является отличным примером того, как с минимальными затратами можно организовать увлекательные путешествия.