Каждый декабрь Москва наполняется праздничной атмосферой: яркие огни, украшенные ёлки и оригинальные инсталляции делают столицу настоящей сказкой.

В этом году, как и раньше, в создании праздничного настроения активно участвуют представители бизнеса, добавляя яркости улицам и заведениям города.

Бизнес объединяется для праздника

Крупные компании Москвы, включая банки, промышленные предприятия и торговые центры, вкладываются в праздничное оформление города. Например, торгово-развлекательный центр «Европейский» по традиции радует посетителей эффектными декорациями: от величественных рождественских елей до тематических фотозон.

В пресс-службе ТРЦ отметили:

«Мы стараемся создать атмосферу волшебства, где каждая деталь помогает ощутить дух праздника и сделать прогулки незабываемыми».

Другие предприятия, такие как магазин «Цветы и куклы», тоже присоединились к праздничной кампании. В этом году они представили новинку — украшение в виде новогоднего поезда с подарками, которое уже стало хитом среди постоянных гостей.

Управляющая магазина Олеся поделилась:

«Мы всегда стремимся удивить наших посетителей и подарить им праздничное настроение».

Проект «Зима в Москве»

Городская инициатива «Зима в Москве» активно привлекает бизнес к оформлению столицы. В рамках программы предприятия получают поддержку: от грантов до участия в конкурсах на лучшее новогоднее оформление. Победителей определяет экспертное жюри вместе с народным голосованием, а лучшие проекты получают компенсацию затрат на декор.

Эта инициатива не нова: летом 2024 года прошёл аналогичный конкурс, в котором приняли участие около 1000 предприятий. Зимой проект стал масштабнее, охватив ещё больше участников из самых разных сфер.

Разработка праздничного декора — это задача, требующая креативности и внимания к деталям. Как отмечают участники, подготовка начинается задолго до зимы, чтобы превзойти успех предыдущих лет.

Итог оправдывает усилия: новогодняя Москва становится местом притяжения для миллионов жителей и туристов, вдохновляя атмосферой тепла, уюта и настоящего волшебства.