В Ленинградской области началась масштабная кампания по информированию граждан о действиях в чрезвычайных ситуациях. Как сообщает издание «Фонтанка», на региональном телеканале ЛенТВ24 регулярно транслируют видеоролики, в которых подробно объясняют, как вести себя при различных происшествиях. Среди тем: действия при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов, аварии на химически опасных объектах и подготовка «тревожного чемоданчика».

Социальные ролики выходят в эфир с высокой частотой — почти каждые 15 минут, что делает их доступными для широкой аудитории. Видеосюжеты сопровождаются комментариями экспертов-спасателей, которые дают чёткие рекомендации, направленные на обеспечение безопасности населения в случае угроз.

В одном из роликов рассказывается, как действовать при обнаружении беспилотного летательного аппарата. Спасатели советуют в случае появления дрона немедленно укрыться в безопасном месте, а при обнаружении обломков аппарата — не приближаться к ним и не трогать. Особое внимание уделено важности информирования служб спасения о подобных находках.

Также в эфире ЛенТВ24 уделяется внимание вопросам безопасности при авариях на химически опасных объектах. Гражданам разъясняют, как распознать потенциальную угрозу, какие защитные меры следует предпринять и как минимизировать риски для здоровья. В частности, говорится о необходимости использовать подручные средства для защиты дыхательных путей и избегать попадания на открытые участки кожи вредных веществ.

Одной из ключевых тем стало содержание «тревожного чемоданчика». В сюжете подробно перечисляется, какие вещи и документы необходимо собрать заранее: от аптечки с необходимыми медикаментами до фонарика, запасов воды и продуктов длительного хранения. Эксперты отмечают, что правильно укомплектованный набор может существенно облегчить жизнь в условиях чрезвычайной ситуации.