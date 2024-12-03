Немецкий путешественник, побывавший в 93 странах, рассказал о своих впечатлениях от поездки в Афганистан, отметив его гостеприимство и уникальную красоту. Несмотря на сложности, связанные с условиями в стране, он подчеркнул, что чувствовал себя в полной безопасности, передает «Турпром».

По словам туриста, афганцы поразили его своей доброжелательностью. Даже представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), отметил он, относились к нему крайне уважительно. Это связано с их заинтересованностью в развитии туризма, который может стать одной из точек роста экономики страны.

Среди мест, оставивших наиболее яркие впечатления, путешественник выделил национальный парк Банд-э-Амир с его живописным голубым озером, а также исторический Бамиан и знаменитый птичий рынок в Кабуле. По его словам, красота природы и уникальность афганских культурных традиций делают эту страну незабываемым направлением.

Целью его поездки было не только знакомство с Афганистаном, но и стремление объединить путешествие по регионам Центральной Азии, включая Таджикистан. Турист отметил, что для него было важно увидеть страны, находящиеся вблизи друг друга, чтобы глубже понять их культуру и особенности.

Однако путешественник предупредил, что поездка в Афганистан подходит только для опытных туристов. Среди проблем, с которыми можно столкнуться, он назвал недостаточный уровень гигиены и сложности с организацией безопасного маршрута. В связи с этим он рекомендовал брать с собой проводника, чтобы обеспечить комфорт и избежать неприятностей.

Несмотря на все трудности, путешественник заявил, что Афганистан оставил в его памяти глубокий след благодаря своим природным богатствам и теплому отношению местных жителей.