На новогодние праздники россияне могут выбрать доступные и разнообразные направления как внутри страны, так и за ее пределами. Одним из популярных зарубежных вариантов остается Турция. Как рассказала PR-директор туроператора FUN&SUN Ольга Иванова, особым спросом пользуются Анталья, Стамбул и термальные курорты в Ялове. Эти направления привлекают не только мягким климатом, но и комфортными ценами.

Для тех, кто ищет пляжный отдых, открыты курорты Вьетнама — Муйне, Нячанг и Фукуок. PR-директор туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская отметила, что наиболее удобные рейсы в Нячанг организуют китайские авиакомпании с пересадками в Чэнду или Гуанчжоу. В Хошимин же из Москвы летают прямые рейсы «Аэрофлота», что делает это направление привлекательным для туристов, планирующих остановку в Муйне.

Таиланд и Шри-Ланка остаются востребованными среди путешественников, однако бронировать места в отелях на этих направлениях нужно заранее, так как спрос к концу года заметно возрастает. Еще одним перспективным вариантом для отдыха является Китай. Директор по маркетингу компании China Travel Евгений Глотов уточнил, что россияне могут без визы попасть на остров Хайнань при перелете прямыми рейсами, что делает это направление особенно привлекательным для тех, кто ищет теплое море и экзотическую природу.

Однако, как сообщают представители сервиса «Авиасейлс», значительная часть россиян предпочитает отмечать Новый год внутри страны. По данным компании, в декабре 2024 года 70% пассажиров с детьми планируют отдыхать в российских городах. Наибольшее количество семейных бронирований приходится на Сочи (15%), Москву (13%), Калининград (12%), Минеральные Воды (11%) и Екатеринбург (11%). Средняя продолжительность таких поездок составляет неделю, что позволяет комфортно провести праздничные дни.

Таким образом, россияне имеют широкий выбор направлений для новогоднего отдыха, будь то отдых на пляже в тропиках, экскурсионные туры в европейских или азиатских городах или зимние каникулы в пределах России. Независимо от выбора, эксперты советуют бронировать поездки заранее, чтобы избежать сезонного роста цен и недостатка мест в популярных отелях.