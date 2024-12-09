Цены на авиабилеты в популярных направлениях в преддверии новогодних праздников бьют рекорды. По данным редакции TourDom.ru, стоимость перелётов из Москвы к курортам с вылетом в конце декабря и возвращением в начале января может доходить почти до миллиона рублей.

Самым доступным из популярных направлений оказался Стамбул. Билет на рейс «Победы» с багажом туда и обратно обойдётся в 39 тысяч рублей. Полёт в бизнес-классе «Аэрофлота» стоит от 75 тысяч рублей, а Turkish Airlines предлагает аналогичный билет за 236 тысяч рублей.

Перелёт в Анталью обойдётся дороже. За экономкласс с багажом придётся заплатить минимум 69 тысяч рублей, а билет в бизнес-классе стартует от 152 тысяч рублей. Однако в ближайшие даты перед праздниками можно найти более бюджетные варианты: цены на перелёты в экономклассе начинаются от 11 200 рублей.

Дубай становится ещё одним популярным, но недешёвым направлением. Перелёт в экономклассе будет стоить 54 тысячи рублей, а цены на билеты в бизнес-классе достигают астрономических значений. Рейсы flydubai предлагают билеты за 412 тысяч рублей, «Аэрофлот» оценивает бизнес-класс в 420 тысяч, а Emirates и вовсе предлагает билет почти за миллион – 955 тысяч рублей.

Схожие расценки наблюдаются и для Абу-Даби. Экономкласс обойдётся в 58 тысяч рублей, а бизнес-класс на рейсах Etihad Airways — 326 тысяч рублей. При этом перелёт через Каир с пересадкой на рейсах EgyptAir может удвоить время в пути, но снизит стоимость билета в два раза.

Ещё дороже обойдутся перелёты в Доху, Бангкок и на Мальдивы. Минимальная стоимость билета в экономклассе на Мальдивы с «Аэрофлотом» составляет 174 тысячи рублей, а бизнес-класс достигает 890 тысяч. Однако путешественники могут сэкономить, выбрав рейсы с пересадкой, например, через Абу-Даби, что снизит стоимость до 63 тысяч рублей.

Цены на авиабилеты значительно снижаются после праздников. Перелёт в Мале в январе в экономклассе можно будет приобрести за 70-90 тысяч рублей, что всё равно заметно выше прошлогодних тарифов. Для сравнения, в декабре 2023 года билет туда и обратно на Мальдивы стоил около 33 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что столь высокая стоимость билетов в новогодний период связана с повышенным спросом на курортные направления. Планирование путешествий заранее и выбор альтернативных маршрутов помогут существенно сэкономить, не теряя в качестве отдыха.