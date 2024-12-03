В преддверии новогодних праздников туроператоры отмечают значительное повышение цен на отдых в популярных египетских отелях. Однако для тех, кто планирует отпуск в первой половине декабря, есть возможность сэкономить. Как сообщает портал TourDom, стоимость туров на двоих в этот период существенно ниже, чем на праздничные даты.

Например, недельное размещение в отеле Sunrise Royal Makadi Resort в Хургаде при заезде 8 декабря обойдется в 220 тысяч рублей. Однако если выбрать отдых на новогодние каникулы с вылетом 30 декабря, цена увеличится до 340 тысяч рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и в премиальном отеле Rixos Premium Seagate в Шарм-эш-Шейхе. Стоимость недельного тура с вылетом 8 декабря составит 298 тысяч рублей, тогда как на конец месяца, 28 декабря, цена вырастет до 500 тысяч рублей.

По словам экспертов туристического рынка, разница в ценах связана с традиционно высоким спросом на поездки в праздничные дни. Туроператоры рекомендуют планировать отдых заранее и выбирать даты до или после пикового периода, чтобы сэкономить на поездке.

Кроме того, российские путешественники активно рассматривают альтернативные направления для отдыха. Помимо традиционных Турции и Египта, туристы все чаще выбирают страны Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, Индонезию и Вьетнам, а также курорты ОАЭ. По данным аналитиков, эти направления становятся популярными благодаря прямым рейсам и упрощенной визовой политике.

Для туристов, планирующих отдых в декабре, туроператоры советуют учитывать возможность повышения цен на перелеты и отели по мере приближения праздников. Также важно внимательно изучать условия бронирования, чтобы избежать дополнительных затрат.