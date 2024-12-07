Новый год для российского автомобильного рынка обещает быть далеко не праздничным. Потенциальные покупатели вряд ли смогут рассчитывать на значительные скидки или заманчивые акции от автодилеров. По словам экспертов, складывается ситуация, при которой цены на автомобили скорее вырастут, чем снизятся, что связано с целым рядом экономических факторов.

Алексей Подщеколдин, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» и глава совета директоров «БН-Моторс», отмечает, что средний чек на покупку нового автомобиля китайского производства сейчас составляет 3–3,5 миллиона рублей, а автокредиты предоставляются под ставки около 30% годовых. При таких условиях спрос на автомобили существенно упал, и покупатели решаются на приобретение транспорта только в безвыходных ситуациях.

Среди ключевых причин роста цен аналитики выделяют три основных фактора. Во-первых, это ослабление рубля по отношению к юаню, которое привело к удорожанию китайских автомобилей, занимающих более половины российского рынка. Во-вторых, с 1 января 2024 года планируется очередное повышение утилизационного сбора, что добавит к стоимости автомобиля в среднем 200 тысяч рублей. И, наконец, высокие ставки по автокредитам, обусловленные жесткой монетарной политикой Центробанка.

Подщеколдин подчеркивает, что даже возможные новогодние скидки, которые могут предложить отдельные дилеры, будут скорее вынужденной мерой, а не закономерностью. «Компании, возможно, сделают незначительные скидки, чтобы хоть как-то стимулировать продажи, но говорить о значительных акциях не приходится», — добавляет эксперт.

Согласно данным Минпромторга, ноябрь 2024 года стал показательным для текущей ситуации на рынке. Продажи новых легковых автомобилей составили около 120 тысяч единиц, что на 30% меньше, чем в октябре. Эксперты связывают это с так называемым «перегревом» рынка на фоне предыдущего повышения утилизационного сбора. Несмотря на это, в годовом выражении ноябрь оказался успешнее прошлого года: продажи выросли на 11%. Однако этот рост лишь подчеркивает слабость рынка в аналогичный период 2023 года, который считается одним из самых провальных.

Сложившаяся динамика свидетельствует о серьезных проблемах автомобильного рынка России. Ухудшение экономической ситуации, падение покупательской способности и высокие ставки по кредитам оставляют мало шансов на восстановление продаж в ближайшей перспективе.