Компания BAE Systems объявила об успешном завершении испытаний стратосферного беспилотника PHASA-35.

Этот инновационный аппарат, разработанный компанией Prismatic, работает на солнечной энергии и способен сутки находиться в стратосфере на высоте более 20 километров. Испытания, проведенные на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, подтвердили готовность PHASA-35 к серийному производству, которое планируется начать в 2026 году.

PHASA-35 – это легкий беспилотник с размахом крыльев 35 метров и массой всего 150 кг. Он может нести полезную нагрузку до 15 кг, что делает его идеальной платформой для разведки и наблюдения. После 24-часового полета в стратосфере аппарат успешно приземлился и был готов к повторному вылету уже через два дня.

BAE Systems уже работает над усовершенствованной версией PHASA-35 с удвоенной мощностью солнечных батарей и аккумуляторов, что позволит ему совершать еще более длительные полеты.

Дэйв Холмс, руководитель подразделения перспективных разработок BAE Systems, отметил, что успешные испытания подтверждают готовность системы к практическому применению. Помимо военных целей, PHASA-35 может использоваться в гражданской сфере, например, для обеспечения связи, охраны границ и мониторинга чрезвычайных ситуаций.

Ранее BAE Systems уже представляли и истребитель нового поколения, и танк будущего для армии США.