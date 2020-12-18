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Соединенные Штаты уже несколько лет работают над созданием мобильного и легкого танка, который при небольших габаритах будет обладать хорошими боевыми характеристиками. Вполне вероятно, что такой машиной станет разработка британской компании BAE Systems, представленная на днях.

Сообщается, что за основу был взять легкий танк М8, который в 90-х годах минувшего столетия был снят с вооружения. Британцы внесли в него целый ряд изменений, ориентируясь на современные реалии. Они установили два пулемета калибра 7,62 и 12,7 мм, 105-миллиметровую пушку, а также двигатель, мощность которого составит 550 л.с. Также сообщается, что размеры и вес были подобраны таким образом, чтобы боевая машина умещалась в транспортник C-130.

Разработка британской компании была представлена в рамках конкурса Mobile Protected Firepower. Окончательное решение по ней будет принято позже – ведь у BAE Systems имеются конкуренты, также пытающиеся создать танк, который полностью подойдет под требования Пентагона.

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