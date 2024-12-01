С наступлением календарной зимы с 1 декабря водителям стоит обратить особое внимание на состояние своих автомобилей и соблюдение правил дорожного движения. Несоблюдение сезонных требований может обернуться серьезными штрафами.

Первое, что необходимо сделать — заменить летнюю резину на зимнюю. За игнорирование этого правила автовладельцу грозит штраф в размере 500 рублей. Это нововведение действует с первого дня зимы и направлено на обеспечение безопасности на заснеженных и обледенелых дорогах.

Кроме того, инспекторы ГИБДД напомнили о важности содержания номеров в чистоте. За езду с грязными или нечитаемыми номерами водителям грозит штраф в размере 5000 рублей или даже лишение водительских прав на срок до трех месяцев. Плохая погода не будет приниматься во внимание как оправдание, равно как и неисправные стеклоочистители или стеклоомыватели. Подобные нарушения также могут повлечь административную ответственность.

Еще один аспект, требующий внимания, — прогрев двигателя в жилых зонах. ПДД запрещают оставлять машину с работающим мотором более чем на пять минут. Нарушителям грозят штрафы, размеры которых варьируются в зависимости от региона. Так, в Москве сумма составляет 3000 рублей, в Санкт-Петербурге — 1500 рублей.

Особую осторожность следует проявлять при движении в условиях заснеженности, когда дорожная разметка может быть не видна. Даже случайное пересечение сплошной линии, выезд на полосу, выделенную для общественного транспорта, или нарушение других правил из-за отсутствия видимой разметки может привести к штрафу до 3000 рублей.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам заранее подготовиться к зимнему сезону, следить за состоянием своих автомобилей и учитывать сложные погодные условия на дорогах. Соблюдение правил не только поможет избежать штрафов, но и сохранит безопасность на зимних трассах.