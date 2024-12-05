С каждым годом число туристов, желающих провести новогодние каникулы в Великом Устюге, продолжает расти. В этом сезоне спрос на поездки в родину Деда Мороза увеличился на 50-60% по сравнению с прошлым годом, и это, по мнению экспертов, станет одной из самых популярных зимних туристических направлений. Несмотря на то, что туры начали раскупаться еще осенью, еще не все желающие успели забронировать путешествие, и количество свободных мест стремительно сокращается.

Туры в Великий Устюг начали продаваться с конца лета, а к ноябрю многие варианты, включая размещение в самой вотчине Деда Мороза, были уже полностью распроданы. По словам директора одного из туристических агентств, Эльмиры Ахвердиевой, на текущий момент свободных мест практически нет, а для тех, кто решит поехать в следующем году, уже пора начинать планировать поездку заранее. Высокий спрос наблюдается и на проживание в городских отелях, и в самом комплексе Деда Мороза.

Туристы, решившие отправиться в Великий Устюг, могут выбрать несколько вариантов путешествия. Одним из самых популярных является поездка на «Зимнем экспрессе», фирменном поезде, который курсирует по России в новогодние праздники. Однако, как отметил представитель туроператора, билеты на этот поезд распродаются очень быстро, и сейчас остались только ограниченные места для отправления из Екатеринбурга. Стоимость поездки для семьи из трех человек с полным питанием составляет около 105-110 тысяч рублей в зависимости от типа мест в поезде.

Для тех, кто предпочитает самостоятельные поездки, существует несколько вариантов — поездом до Котласа, самолетом или на автомобиле. Однако стоит учитывать, что самостоятельное путешествие в итоге может обойтись не дешевле, чем пакетные туры. В частности, стоимость авиабилетов на январь с пересадками может составить около 25 тысяч рублей на человека, а билеты на поезд из Москвы в Котлас и обратно — 15-20 тысяч рублей.

Что касается проживания в Великом Устюге, то, как и в прошлом году, спрос на отели и аренду квартир в праздничный сезон значительно превышает предложение. Цены на жилье могут вырасти в несколько раз по сравнению с обычными месяцами. Например, если в обычное время стоимость аренды квартиры может составить 2,5-5 тысяч рублей в сутки, то в новогодние праздники этот показатель может значительно увеличиться.

Независимо от того, выберет ли турист поездку с ночевкой или короткий однодневный тур, его ждет настоящая зимняя сказка. В рамках путешествия гости смогут побывать в резиденции Деда Мороза, увидеть, где он работает, как шьются костюмы для волшебников и, конечно, встретиться с самим Дедом Морозом. Помимо этого, для посетителей организуют мастер-классы и праздничные мероприятия, что сделает поездку незабываемой.