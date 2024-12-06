Зима — сложный период для автомобилистов, когда морозы, снег и грязь могут стать причиной не только технических сложностей, но и административных штрафов. Эксперты предупреждают о распространенных ситуациях, в которых водители рискуют нарушить правила и получить санкции.

Одной из таких ловушек является нарушение дорожной разметки. Зимой линии на асфальте часто скрыты под слоем снега или грязи, что дезориентирует водителей. Случайный наезд на стоп-линию перед светофором может быть расценен как незначительная ошибка, однако за полное пересечение линии и въезд на пешеходный переход штраф составит 800 рублей. Выезд на «вафельную» разметку или попытка проехать на красный сигнал светофора обойдутся уже в 1000 рублей. Особенно строго караются выезды на выделенные полосы для общественного транспорта и автобусную «встречку» — в Москве и Санкт-Петербурге такие нарушения могут привести к штрафу в 3-5 тысяч рублей или даже к лишению прав.

Другой распространенной проблемой становится грязь, покрывающая номера автомобилей. Заснеженные или залепленные реагентами номера могут быть расценены как нарушение, за которое грозит штраф 500 рублей. Если инспектор заподозрит умысел в укрывательстве номера, наказание может быть ужесточено до 5000 рублей или лишения прав на срок до трех месяцев.

Зимняя непогода также создает риск для фар автомобиля. Наледь и грязь, покрывающие световые приборы, являются основанием для остановки автомобиля инспектором. Согласно законодательству, эксплуатация автомобиля с загрязненными световыми приборами запрещена, и за это нарушение налагается штраф в 500 рублей.

Особое внимание стоит уделять состоянию стеклоомывателя. Зимой жидкость в бачке или форсунках может замерзнуть, что формально считается неисправностью. Инспектор ГИБДД в такой ситуации может запретить эксплуатацию автомобиля, а дальнейшая поездка грозит серьезными последствиями, вплоть до административного ареста за неповиновение.

Не менее важный аспект — прогрев двигателя. Согласно правилам, стоянка автомобиля с работающим двигателем в жилых зонах запрещена более чем на пять минут. Это касается и использования систем автозапуска. Нарушение может привести к штрафу в 1500 рублей, а в крупных городах — до 3000 рублей. Исключение сделано только для таксистов, ожидающих пассажиров.

Автомобилистам важно учитывать эти нюансы, чтобы избежать неприятных ситуаций на дорогах и сохранить как комфорт, так и кошелек в порядке. Зимний сезон требует повышенного внимания и готовности соблюдать правила дорожного движения в любых условиях.