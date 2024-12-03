Протестные акции в Грузии, охватившие центральные районы Тбилиси, Батуми и Кутаиси, не оказывают существенного влияния на туристический поток из России. Участники рынка отмечают, что страна остается популярным и безопасным направлением для путешествий, несмотря на временные ограничения движения и меры безопасности.

По словам представителей грузинской туриндустрии, митинги проходят в основном поздним вечером, после завершения экскурсионных программ. Генеральный директор российского представительства Travel Bee Georgia Анастасия Руденко подчеркнула, что туристы могут наслаждаться отдыхом и культурными достопримечательностями страны в обычном режиме. Она порекомендовала гостям планировать маршруты заранее, избегать участия в протестах и следить за информацией от местных властей.

Грузинские протесты начались в октябре после выборов в парламент и получили новую волну активности в связи с заявлением властей о приостановке переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Акции протеста сопровождаются стычками с полицией, применением водометов и слезоточивого газа. Однако Национальная администрация туризма Грузии заверяет, что туристическая инфраструктура работает без сбоев, а сами протесты никак не затрагивают отдыхающих.

Тем не менее, определенные ограничения все же имеются. По словам руководителя проекта Georgia-Travel.ru Салавата Сатаева, бронирование автобусных туров на Новый год приостановлено. Основные причины — нестабильная работа перевала на Верхнем Ларсе и риск обострения протестных настроений. В данный момент туристы предпочитают путешествовать самостоятельно, что позволяет минимизировать возможные неудобства.

Эксперты ожидают, что к новогодним праздникам протестная активность временно утихнет, однако не исключают ее возобновления в будущем. Несмотря на текущие события, путешественники продолжают открывать для себя гостеприимную Грузию, соблюдая элементарные меры предосторожности.