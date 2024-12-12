Александр Гудков вновь оказался в центре внимания после интервью журналистке Саше Сулим, в котором он высказался о трудностях работы и жизни в России. Его заявления вызвали острую реакцию актрисы Яны Поплавской, которая не оставила без внимания его слова.

Поплавская раскритиковала Гудкова, отметив в своем Telegram-канале, что артист, по её мнению, осуждает российских граждан, называя их «тупыми колхозниками», но в то же время продолжает стремиться к заработкам в стране. По её словам, шоумен жалуется на отсутствие возможности жить с прежним размахом, и одновременно участвует в благотворительных концертах в пользу ВСУ и критикует специальную военную операцию. При этом, как утверждает актриса, Гудков хотел бы получить эфиры на федеральных каналах и рекламные контракты.

Поплавская подчеркнула, что русский народ отличается широкой душой, но не терпит предательства. Она также выразила мнение, что Гудкову пора принять сложившуюся ситуацию и смириться с её последствиями.

Ранее сам Гудков в интервью заявил, что для него эпатажная одежда – это не просто элемент самовыражения, а своего рода «ядерное оружие», подчеркивающее его уникальный подход к творчеству и жизни. Однако его неоднозначные высказывания и действия продолжают вызывать споры как среди зрителей, так и в профессиональном сообществе.