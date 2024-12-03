Спрос на отдых в теплых странах среди российских туристов продолжает расти, о чем свидетельствуют данные сервиса «Островок». В ноябре 2024 года каждое пятое бронирование приходилось на страны с теплым климатом, а общее число заявок увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Юго-Восточная и Южная Азия, а также Ближний Восток остаются самыми популярными направлениями для пляжного отдыха в осенний период. Среди лидеров — Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Египет, ОАЭ, Филиппины, Шри-Ланка и Катар. Наиболее заметный рост бронирований наблюдается в Малайзии (+32%), на Филиппинах (+31%) и в Египте (+21%). Даже традиционно востребованные направления, такие как ОАЭ и Таиланд, показали увеличение числа бронирований на 13% и 5% соответственно.

Мальдивы возглавляют список самых дорогих курортов: ночь проживания здесь обходится в среднем в 46,9 тыс. рублей. Следом идут ОАЭ (24,5 тыс. рублей) и Катар (19,2 тыс. рублей). Бюджетными вариантами стали Вьетнам (6,6 тыс. рублей за ночь) и Таиланд (7,7 тыс. рублей). В среднем отдых в странах Юго-Восточной Азии обходится дешевле, чем на Ближнем Востоке.

Большинство российских туристов предпочитают путешествовать парами — на них приходится 61% бронирований. Индивидуальные путешественники занимают вторую строчку (23%), а семьи с детьми — третью (12%). Только 4% путешественников отправляются отдыхать в компаниях из трех и более человек.

По данным исследования, россияне чаще выбирают отели категорий четыре и пять звезд, на которые приходится более половины всех бронирований. На долю гостиниц средней категории с тремя звездами приходится 35%, тогда как бюджетные варианты — двухзвездочные отели, апартаменты и хостелы — остаются менее популярными.

В топ-10 зарубежных направлений ноября вошли не только пляжные страны, но и популярные туристические маршруты, такие как Турция, Япония, Китай, Грузия и Армения. Также высоким спросом пользовались соседние Белоруссия и Казахстан.