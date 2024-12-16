Пабы Великобритании сталкиваются с нехваткой знаменитого пива Guinness, сообщает газета The Times.

Если ранее подобные ситуации возникали на фоне повышенного спроса, то сейчас некоторые заведения полностью исчерпали запасы популярного напитка.

Дефицит в Лондоне

Фил Инзани, владелец бара в центре Лондона, рассказал, что в его заведении осталось только безалкогольное пиво Guinness.

В другом пабе в районе Кларкенуэлл ситуация дошла до того, что пиво выдавали по карточкам: посетители могли заказать Guinness только при условии покупки двух других напитков. Однако и этот подход не смог предотвратить полный дефицит.

Рост спроса перед праздниками

Ожидается, что спрос на Guinness продолжит расти с приближением Рождества, усиливая давление на поставки.

Уже сейчас владельцы баров выражают обеспокоенность возможными убытками из-за недостатка популярного напитка.

Мировой рост продаж

Компания Diageo, которой принадлежит бренд Guinness, в июльском отчете о продажах сообщила, что глобальный спрос на пиво вырос на 15% за период с июля 2023 года по июнь 2024 года.

Особенное внимание было уделено безалкогольному варианту Guinness, продажи которого в Европе удвоились.

О компании Diageo

Diageo Plc — один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, основанный в 1886 году. Штаб-квартира компании находится в Лондоне. Помимо Guinness, портфель брендов включает Johnnie Walker, Baileys, Smirnoff и другие. Diageo работает в Северной Америке, Европе, Африке и других регионах. До 2022 года компания экспортировала продукцию в Россию.

Ситуация с нехваткой Guinness подчеркивает вызовы, с которыми сталкивается индустрия пивоварения, особенно в преддверии пиковых сезонов потребления. Для фанатов пива это может стать поводом запасаться любимым напитком заранее.