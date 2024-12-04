Желающим провести новогодние праздники в путешествии стоит поторопиться: самые бюджетные предложения заканчиваются, а цены на отдых продолжают расти. По данным, собранным изданием «Известия», доступных туров за границу и внутри России становится все меньше, а спрос на новогодние поездки уже превышает прошлогодние показатели.

Самый экономичный вариант поездки за рубеж обойдется российским туристам в сумму от 60 до 80 тысяч рублей за двоих. В эту категорию входят направления, не требующие больших затрат на перелеты и проживание. Среди популярных стран оказались Белоруссия, Абхазия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Грузия. Эти направления привлекают туристов доступными ценами и возможностью насладиться местным колоритом без значительных расходов.

На внутреннем туристическом рынке бюджетные варианты тоже стремительно разбирают. В среднем стоимость размещения на новогодние каникулы в России превысила 7 тысяч рублей за ночь, что на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, некоторые города предлагают доступные условия для отдыха. Среди них выделяются Волгоград, Самара, Махачкала, Киров, Новосибирск и Казань.

Популярность российских направлений объясняется не только сравнительно низкими ценами, но и богатой программой для туристов. Зимние фестивали, праздничные ярмарки, катки и экскурсии по историческим местам делают поездки увлекательными и незабываемыми. При этом даже в менее известных городах, таких как Киров или Махачкала, туристы могут найти интересные варианты досуга.

Эксперты советуют не откладывать бронирование на последний момент, поскольку число предложений продолжает сокращаться. Повышение спроса связано с желанием многих россиян провести праздники вне дома, несмотря на рост стоимости туров. Для тех, кто хочет уложиться в разумный бюджет, важно заранее планировать поездку и изучать актуальные предложения туроператоров.

Таким образом, независимо от того, будет ли выбран отдых за границей или путешествие по России, важно поторопиться, чтобы успеть воспользоваться наиболее выгодными вариантами.