Новое исследование ученых из Istituto Neurologico Mediterraneo выявило тревожную связь между потреблением ультрапереработанных продуктов (УПП) и ускорением процессов биологического старения. В рамках исследования были проанализированы данные более 22 тысяч взрослых итальянцев, что позволило выявить влияние привычек питания на биологический возраст.

К ультрапереработанным продуктам относятся замороженные полуфабрикаты, газированные напитки, готовые блюда, фастфуд и даже хлеб промышленного производства. Ученые установили, что у людей, регулярно употребляющих такие продукты, биологический возраст в среднем превышал их хронологический возраст на четыре месяца. Это означает, что их организм стареет быстрее, чем должно было бы происходить естественным путем.

Противоположная картина наблюдалась у участников исследования, чей рацион включал минимальное количество УПП. У них биологический возраст в среднем был на два месяца моложе реального. Такой результат связывают с более сбалансированной диетой, богатой натуральными продуктами, овощами, фруктами и полезными жирами.

Исследователи подчеркивают, что негативное влияние УПП распространяется на многие аспекты здоровья. Регулярное употребление таких продуктов повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений метаболизма и хронических воспалений. На клеточном уровне это может приводить к повреждению ДНК, сокращению длины теломер — защитных участков на концах хромосом — и другим процессам, связанным со старением.

Результаты исследования дают основания для пересмотра подхода к питанию. Ученые рекомендуют минимизировать потребление ультрапереработанных продуктов в пользу свежих и натуральных ингредиентов. Сбалансированный рацион не только способствует улучшению общего состояния здоровья, но и может замедлить биологическое старение, сохраняя молодость и энергию на более долгий срок.