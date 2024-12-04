Россияне активно планируют новогодние каникулы, и все больше людей выбирают путешествия по стране. Согласно исследованию сервиса «Купибилет», каждый восьмой житель России, или около 12% опрошенных, собирается провести праздники в поездке. В опросе приняли участие более 1200 совершеннолетних граждан, и результаты показали, что популярность внутренних туристических направлений растет.

На первом месте среди предпочтений оказалась Москва — столицу выбрали 37% респондентов. Санкт-Петербург занял вторую строчку рейтинга, его посетить планируют 21% участников опроса. Замыкает тройку лидеров Сочи, который привлек 10% опрошенных. Помимо этих городов, россияне также рассматривают Золотое кольцо (8%), Великий Устюг и северные города (6%), Байкал и Алтай — по 2%.

Главным аргументом в пользу путешествий по России большинство участников опроса назвали доступные цены — этот фактор отметили 65% респондентов. Еще 9% ценят спокойствие и отсутствие массового туризма, а 6% выбирают поездки ради уникальных природных ландшафтов. Для 8% важным оказалось наличие привычной кухни, а 7% отметили, что их выбор мотивирован поддержкой местной экономики.

Эксперты советуют обратить внимание на менее популярные, но не менее привлекательные направления. Например, зимой в Карелии можно насладиться снежными пейзажами, прокатиться на оленях или посетить национальные парки. Астрахань с ее мягким климатом и живописной дельтой Волги также представляет собой необычный вариант для зимнего отдыха.

Вопросы бюджета на праздники тоже были затронуты в исследовании. Около 45% респондентов заявили, что готовы потратить на новогодние поездки суммы от 500 тысяч до миллиона рублей. Почти 18% планируют уложиться в диапазон от 100 до 300 тысяч рублей, а 14% готовы потратить от 50 до 100 тысяч рублей. Наиболее скромные расходы, от 30 до 50 тысяч рублей, указали 4% опрошенных.

Таким образом, несмотря на финансовые различия, многие россияне стремятся провести праздники ярко, открывая для себя новые места внутри страны.