Финский блогер Igor in Russia, путешествующий по России, поделился своими впечатлениями о поездках в нашей стране, о чём рассказал в своём канале. Его мнение вызывает интерес, особенно на фоне существующих стереотипов, которые нередко мешают иностранцам решиться на визит в Россию.

Блогер отметил, что многие его соотечественники избегают поездок в Россию из-за предвзятых представлений, формируемых западными медиа. Он выразил удивление тем, как можно игнорировать такую огромную и разнообразную страну, которая является крупнейшей на планете. По его словам, знакомство с Россией разрушает эти ложные стереотипы и даёт возможность увидеть страну в новом свете.

Одной из главных особенностей России, по мнению блогера, является гостеприимство её жителей. Финн подчеркнул, что русские люди отличаются дружелюбным отношением и вниманием к традиционным ценностям, которые, как он считает, постепенно утрачиваются на Западе. Этот акцент на сохранении культурных основ он назвал одним из самых привлекательных аспектов российского общества.

Особое внимание блогер уделил российским городам, каждый из которых, по его словам, может предложить уникальный опыт. Санкт-Петербург он назвал настоящей культурной сокровищницей, где огромное количество музеев и театров не только сохраняют богатую историю, но и остаются популярными среди местных жителей и туристов. В других городах он отметил развитую инфраструктуру для отдыха — от аквапарков до фестивалей и парков развлечений, что делает путешествия особенно интересными.

Финн также коснулся вопроса виз, отметив, что получить разрешение на посещение России совсем не сложно. Он упомянул возможность оформления бесплатной электронной визы или стандартной туристической, подчеркнув, что заявления о сложностях в этом вопросе зачастую не соответствуют действительности. Блогер считает, что такие мифы распространяются с целью удержать людей от поездок в Россию, но сам он не встретил никаких препятствий.

В заключение он отметил, что его собственный опыт путешествий по России оказался исключительно положительным. Блогер призвал своих соотечественников не бояться открывать для себя эту страну, полную ярких впечатлений и удивительных открытий.