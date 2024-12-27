Зимой дороги в городах и на трассах обрабатывают специальными реагентами, которые предотвращают образование льда и повышают безопасность дорожного движения. Однако такие химические вещества оказывают негативное влияние на автомобили, ускоряя процесс коррозии металлических элементов. Как защитить автомобиль от этих последствий, рассказали в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр», одного из крупнейших автодилеров в России. Пишет “Южный Федеральный“.

Эксперты пояснили, что ключевую роль в борьбе с коррозией играет правильная подготовка автомобиля к зимнему периоду. Одним из самых эффективных способов защиты является проведение антикоррозийной обработки кузова. Специальные покрытия создают барьер, препятствующий воздействию агрессивных веществ, содержащихся в реагентах. Эту процедуру рекомендуется выполнять заранее, до наступления морозов, чтобы обеспечить максимальную защиту кузова.

Ещё одним важным шагом является регулярная мойка автомобиля в зимний период. Особое внимание следует уделять порогам, колесным аркам и днищу машины — именно в этих местах скапливаются остатки реагентов и грязь, которые ускоряют процессы ржавления. Даже простое смывание снега и грязи помогает снизить риск коррозии, но для более эффективной защиты рекомендуется использовать специализированные средства.

Кроме того, специалисты советуют применять универсальные полироли, которые образуют защитную плёнку на поверхности кузова. Такая плёнка препятствует контакту металла с химическими веществами и влагой, значительно замедляя коррозийные процессы. Не стоит забывать и о колесах: дорожные реагенты также негативно влияют на диски. Их необходимо регулярно очищать от грязи, снега и наледи, чтобы предотвратить повреждение.

Автовладельцам также рекомендуют внимательно следить за состоянием лакокрасочного покрытия. Любые сколы или трещины на краске нужно оперативно устранять, поскольку именно через них агрессивные вещества быстрее проникают к металлу, вызывая ржавчину. Использование защитных плёнок или регулярная реставрация покрытия помогут сохранить автомобиль в хорошем состоянии.

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» подчеркнули, что забота о кузове машины в зимний период — это не только вопрос эстетики, но и способ продлить срок службы автомобиля. Игнорирование этих рекомендаций может привести к серьёзным повреждениям, требующим дорогостоящего ремонта.