Коррозия кузова автомобиля остается одной из наиболее актуальных проблем для автовладельцев. Даже небольшие сколы на лакокрасочном покрытии, возникающие из-за попадания камней или мелких предметов, со временем могут привести к серьезным повреждениям металла. Автоэксперт Ярослав Кукарин, руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service, дал рекомендации по предотвращению таких последствий.

Повреждения лакокрасочного покрытия чаще всего появляются из-за дорожных камней, вылетающих из-под колес. По словам Кукарина, если вовремя не принять меры, такие сколы могут привести к образованию коррозии, которая за несколько лет способна серьезно повредить металл. Однако, как уточняет эксперт, чтобы на месте скола появилась полноценная дыра от ржавчины, потребуется не менее десяти лет.

Чтобы предотвратить развитие коррозии, важно оперативно обработать поврежденный участок. Первый шаг — нанесение краски в цвет кузова автомобиля. Для этого в магазинах автозапчастей можно приобрести краску с кисточкой, стоимость которой варьируется от 300 до 500 рублей. Перед использованием краски необходимо тщательно зачистить и обезжирить поврежденное место, а после нанесения дать средству полностью высохнуть в обогреваемом помещении. Это предотвратит образование пузырей и других дефектов покрытия.

Если на месте скола уже появилась ржавчина, процесс обработки усложняется. В такой ситуации необходимо сначала использовать преобразователь ржавчины. Это средство следует нанести на поврежденную зону и оставить на 3-4 часа для воздействия. Затем поверхность нужно протереть чистой тканью, смоченной в бензине, чтобы удалить остатки средства и обезжирить металл. Только после этого можно наносить краску, как и в случае со свежим сколом.

Кукарин подчеркивает, что регулярная проверка состояния кузова и своевременное устранение мелких повреждений помогут продлить срок службы автомобиля и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.