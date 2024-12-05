Избранный президент США Дональд Трамп может столкнуться с трудностями в урегулировании конфликта на Украине, считает бывший заместитель госсекретаря США Стивен Биган. Как сообщает издание South China Morning Post (SCMP), ключевым препятствием станет нежелание России вступать в переговоры.

Биган заявил, что вероятность начала переговорного процесса возрастает с приходом нового президента США в следующем году. Однако он подчеркнул, что текущая ситуация не внушает оптимизма, так как Россия пока не демонстрирует готовности обсуждать конфликтные вопросы.

По мнению экс-дипломата, одной из задач Трампа станет убеждение Москвы в том, что ее интересы могут быть лучше реализованы за столом переговоров, чем на поле боя. Для этого, считает Биган, американской стороне потребуется выработать подход, способный создать стимулы для России начать диалог.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам, но отмечал что они должны проводиться с учетом реалий, а не “хотелок” украинской стороны.

Ранее сообщалось, что Киев может объявить о готовности к миру уже в ближайшие дни.