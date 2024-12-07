Автомобильный журналист Артем Краснов поделился своим профессиональным взглядом на китайские автомобили, основываясь на многочисленных тест-драйвах, проведенных в 2024 году. В своём анализе он отметил, что большинство моделей различных китайских брендов удивительно похожи друг на друга, как по техническим характеристикам, так и по дизайну.

Краснов подчеркнул, что китайские автомобили часто создаются по единому шаблону: полуторалитровые двигатели, вариаторы, панорамные крыши — всё это стало неотъемлемой частью почти каждой модели.

«Тестировать китайские автомобили — это как оценивать участников конкурса двойников. Разница между ними настолько незначительна, что создаётся ощущение, будто все производители работают по одной общей методике», — заметил эксперт с долей иронии.

Журналист обратил внимание на динамические характеристики, которые часто не соответствуют заявленным параметрам. По его словам, заявленные мощности двигателей нередко оказываются завышенными.

«Когда в паспорте написано 150 лошадиных сил, ощущение, что управляешь автомобилем на 110. А 250 сил, которые должны впечатлять, едва ли дотягивают до 180. Разгон напоминает протяжную монгольскую песню», — добавил Краснов.

Среди других недостатков китайских автомобилей журналист выделил высокий уровень шума в салоне, слабую шумоизоляцию, нелогичную компоновку пространства, а также контрастное сочетание премиальных опций с бюджетными материалами. Ещё одной серьёзной проблемой стало отсутствие антикоррозийной защиты кузова, что может сказаться на долговечности эксплуатации автомобиля.

Краснов также обратил внимание на подход китайских производителей к сроку службы своих автомобилей. По его мнению, такие машины рассчитаны на эксплуатацию в течение 5-10 лет, после чего они быстро теряют свою актуальность. «Для китайских производителей автомобиль — это как смартфон. Он устареет морально раньше, чем физически износится», — пояснил журналист.

Вместе с тем, Краснов отметил смелость китайских брендов в использовании инновационных технологий. В качестве примера он привёл гибридный Chery Tiggo 8 Pro с современной силовой установкой. Однако, по его мнению, высокая сложность таких механизмов может вызывать вопросы о надёжности автомобиля в долгосрочной перспективе.