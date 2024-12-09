В зимний период безопасность на дорогах требует особого внимания и соблюдения ряда рекомендаций, которые помогут минимизировать риски во время управления автомобилем в плохую погоду. Эксперт «Авто.ру» Иван Ананьев напомнил о нюансах вождения, которые особенно важны в условиях низких температур, снегопадов и гололёда.

Начало и завершение движения должны быть максимально плавными, чтобы избежать потери контроля над автомобилем. Резкое нажатие педалей газа или тормоза может привести к заносу. Также следует избегать резких манёвров, поскольку предсказуемость действий водителя помогает остальным участникам движения своевременно реагировать на ситуацию. Использование указателей поворота становится особенно важным, даже при смене полос движения.

Внимательность на дороге — ключевой фактор в непогоду. Снегопад или туман нередко сопровождаются изменением атмосферного давления, что может сказываться на самочувствии водителей. Чтобы быть готовым к неожиданностям, лучше снизить скорость и увеличить дистанцию до едущего впереди автомобиля в 1,5-2 раза. Наибольшую осторожность следует проявлять на мостах, эстакадах и других участках, где вероятность гололёда особенно высока.

Использование дополнительного освещения, включая противотуманные фары, должно быть корректным. Их включают только при ограниченной видимости, чтобы ваша машина оставалась заметной для других водителей. При этом обгон в таких условиях крайне нежелателен. Оценить расстояние до других транспортных средств на скользкой дороге значительно сложнее, а ускорение автомобиля может оказаться непредсказуемым.

Если разметка скрыта под снегом, следует ориентироваться на дорожные знаки или приблизительно оценивать ширину полос. Средняя ширина полосы составляет около трёх метров, что поможет определить их количество на проезжей части. На многополосных дорогах лучше занимать крайние правые полосы.

Важно следить за тем, чтобы колёса автомобиля находились на одинаковом покрытии. Это минимизирует вероятность заноса. Во время торможения и разгона колёса должны быть выпрямлены, что позволяет сохранить сцепление с дорогой. В сложных погодных условиях, если это возможно, лучше переждать непогоду. Если метель застала в пути, безопаснее остановиться на автозаправочных станциях, стоянках или у придорожных кафе, где можно дождаться улучшения ситуации.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить контроль над автомобилем и избежать неприятностей в зимнее время года.