В последние годы в России ужесточаются меры наказания за нарушение правил дорожного движения. Это направлено на повышение уровня безопасности на дорогах и привлечение водителей к ответственности. Однако, по мнению экспертов портала Autonews.ru, в других странах наказания за аналогичные нарушения могут быть значительно более жесткими. Рассмотрим пять самых дорогих штрафов, которые могут грозить российским водителям.

Одним из самых серьезных правонарушений остается управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В случае задержания таких водителей предусмотрен штраф в размере тридцати тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Если же водитель отказывается от медицинского освидетельствования, наказание будет аналогичным. Повторное нарушение влечет гораздо более суровые санкции – штраф увеличивается до 200-300 тысяч рублей, и права могут быть лишены на длительный срок.

Нарушение скоростного режима также является причиной крупных штрафов. В зависимости от того, на сколько превышен лимит скорости, наказание может составлять от 500 до 5000 рублей. Крупные штрафы грозят и водителям, которые управляют автомобилем без водительского удостоверения. В этом случае сумма штрафа может колебаться от 500 до 30 000 рублей. Такая же мера применяется и к родителям, которые позволяют своим детям садиться за руль без необходимого разрешения.

Если водитель едет без номеров, то ему предстоит заплатить штраф в размере 5000 рублей. Кроме того, ему могут временно лишить прав на срок до трех месяцев. Еще одно важное нарушение касается правил перевозки детей. Согласно российским законам, дети до 12 лет должны находиться в машине в специальном кресле или использовать удерживающее устройство. Отсутствие таких средств безопасности влечет штраф в размере 3000 рублей.

Введение таких строгих наказаний направлено на то, чтобы снизить количество ДТП и повысить уровень ответственности среди водителей.