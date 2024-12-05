Несмотря на продолжающиеся протесты в Грузии, туристы, в том числе из Новосибирска, не испытывают значительных трудностей при отдыхе в стране. По данным местных туроператоров, интерес к путешествиям в Грузию сохраняется на высоком уровне, а все рейсы выполняются по расписанию. Туристическая ситуация, как сообщают источники, продолжает оставаться стабильной.

В настоящее время в Грузии находятся около 20-25 тысяч российских туристов, включая 1-2 тысячи человек, прибывших в составе организованных групп. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян подчеркнул, что не поступило ни одного запроса на досрочное завершение отдыха или отмену туров, что свидетельствует о продолжающемся спросе на направление.

Михаил Резвов, уроженец Новосибирска, который в настоящее время проживает в Тбилиси, сообщил, что о массовых беспорядках узнал лишь на утро после их начала. Он подчеркнул, что протесты, охватившие столицу, ограничены несколькими районами и не затрагивают другие части города. Резвов также дал рекомендации туристам избегать митингов и скоплений людей, чтобы минимизировать возможные риски.

Антиправительственные протесты в Грузии начались сразу после парламентских выборов 26 октября, когда власти страны объявили о приостановке переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года. Однако, как отмечают эксперты, текущая ситуация не оказывает серьезного влияния на туристическую активность, и путешественники продолжают наслаждаться отдыхом в Грузии, соблюдая элементарные меры предосторожности.

Согласно информации от представителей местных туроператоров, туристы из России не спешат отменять свои планы, и все трансферы, экскурсии и другие туристические услуги продолжаются в обычном режиме.