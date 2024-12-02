Российские горнолыжные курорты различаются не только качеством трасс, но и стоимостью отдыха. Эксперты геосервиса 2ГИС провели исследование, чтобы выяснить, сколько в среднем стоит день на популярных горнолыжных направлениях страны. Согласно результатам, среднесуточные затраты, включающие проживание, питание, аренду оборудования и подъемники, составляют 16,1 тысячи рублей.

Наиболее доступные варианты отдыха предлагают курорты Сибири и Урала. Лидером по бюджетности стал «Бобровый лог» в Красноярске, где день катания обойдется в 8,2 тысячи рублей. Немногим дороже обойдется отдых на курорте «Абзаково» в Башкортостане — 9,2 тысячи рублей за сутки. Такие цены делают их привлекательными для туристов, которые ищут качественный отдых по разумной стоимости.

Самые высокие расходы ожидают гостей курортов Краснодарского края. Лидером по стоимости стала «Роза Хутор», где сутки отдыха обходятся в 24,8 тысячи рублей. Чуть ниже тарифы на «Красной Поляне» — 22 тысячи рублей, а замыкает тройку «Газпром» с ценой 21,4 тысячи рублей за день. Эти курорты традиционно привлекают внимание благодаря развитой инфраструктуре и разнообразию трасс, что оправдывает их премиальный ценник.

Среднюю ценовую категорию представляют курорты Архыз в Карачаево-Черкесии и Шерегеш в Кемеровской области. В Архызе сутки отдыха обойдутся в 19,8 тысячи рублей, а в Шерегеше — 19,6 тысячи. Оба направления предлагают комфортное сочетание стоимости и качества, что делает их популярными среди любителей активного отдыха.

При составлении рейтинга эксперты учитывали все основные расходы, связанные с горнолыжным отдыхом: проживание, питание, аренду оборудования и доступ к трассам. Исследование подчеркивает, что россияне могут найти варианты отдыха на любой бюджет, от экономичных до элитных.

Таким образом, выбор курорта зависит от предпочтений туристов и их финансовых возможностей. Независимо от стоимости, каждая из предложенных локаций предлагает уникальные условия для активного зимнего отдыха.