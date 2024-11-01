Некоторые модели на вторичном автомобильном рынке отличаются удивительной долговечностью, выдерживая пробеги до 370 тысяч километров и более. Как сообщает «За рулем» со ссылкой на исследование портала iSeeCars, большинство таких автомобилей представлены в классе внедорожников и полноразмерных кроссоверов, среди которых лидируют Toyota Highlander, Lexus GX, Chevrolet Tahoe и Honda Pilot. Однако их высокая цена делает их недоступными для многих покупателей.

Среди более доступных моделей на вторичном рынке выделяется компактный кроссовер Honda CR-V, который занял 11-е место в рейтинге. Большинство этих автомобилей имеют пробег до 200 тысяч километров и возраст около 12-13 лет. В России они продаются в диапазоне от 1,2 до 2,2 миллиона рублей, что делает их вполне приемлемым выбором.

Honda CR-V, которую в своё время поставляли на российский рынок, оснащалась атмосферными двигателями объемом 2.0 и 2.4 литра серии R и К. Версия с двухлитровым двигателем была эксклюзивной для российского рынка, тогда как в США продавали только версию 2.4. По оценкам экспертов, этот двигатель может служить до 400 тысяч километров. В паре с ним работала пятиступенчатая автоматическая коробка передач, которая также отличается высокой надежностью.

Хотя Toyota RAV4 также пользуется популярностью в России, в рейтинге она заняла более низкую позицию. В список долгожителей попали и другие модели, такие как Ford Expedition, Nissan Pathfinder, Mazda CX-9, Acura MDX и Cadillac Escalade. Все они когда-то продавались на российском рынке, но сейчас их обслуживание и поиск запчастей стали значительно сложнее и дороже.