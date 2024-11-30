Многие пользователи замечали, как после разговоров на определённые темы начинают появляться соответствующие рекламные объявления. Например, обсуждение ковбойских шляп может неожиданно привести к всплеску рекламы вестерн-аксессуаров в интернете. Подслушивают ли смартфоны разговоры? Специалисты компании NordVPN предлагают провести простой тест, чтобы проверить, насколько это утверждение может быть правдой.

Для эксперимента нужно выбрать тему, о которой вы ранее не искали информацию, например, редкий вид животных или малоизвестное историческое событие. После этого несколько раз обсудите её вслух рядом со смартфоном, избегая использования поисковых систем. Затем внимательно следите за рекламой в интернете. Если спустя несколько дней начнут появляться объявления, связанные с этой темой, это может быть косвенным доказательством того, что ваш телефон собирает информацию о разговоре.

Эксперты отмечают, что основным фактором риска в таких случаях являются голосовые помощники — Siri, Alexa и Google Assistant. Они всегда активны и готовы откликнуться на голосовые команды, а для этого постоянно “слушают”. Такая функция может стать источником сбора данных без ведома пользователя, особенно если приложения имеют доступ к микрофону.

С точки зрения закона запись разговоров без согласия пользователя запрещена. Однако многие люди, устанавливая приложения, автоматически соглашаются с условиями использования, включая доступ к микрофону. Это открывает возможность для сбора данных, которые затем используются для таргетированной рекламы. Такая практика может быть неприятной, но она остаётся легальной, если пользователь дал своё согласие.

Для защиты своей конфиденциальности специалисты рекомендуют отключить голосовые помощники, если они не используются. Также стоит проверить, какие приложения имеют доступ к микрофону, и при необходимости изменить настройки. Полезно регулярно удалять историю голосовых команд и обновлять программное обеспечение устройства. Важно читать условия использования приложений, чтобы понимать, как именно обрабатываются ваши данные.

Эти меры помогут снизить риск сбора информации о ваших разговорах и укрепить вашу цифровую безопасность. В условиях, когда технологии всё больше интегрируются в повседневную жизнь, осведомлённость и внимательное отношение к конфиденциальности становятся необходимостью.