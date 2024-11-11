Белый хлеб нне относится к вредным ля здоровья продуктам, но его употребление может способствовать набору лишнего веса. Об этом “Газете.ру” рассказала врач-диетолог и эндокринолог Оксана Михалева, уточнив, что продукт особенно не рекомендуется людям с ожирением, диабетом и непереносимостью глютена.

Белый хлеб изготавливается из муки высшего сорта, которая производится из очищенных зёрен, лишённых оболочки и эндосперма. Остаётся только центральная часть зерна, богатая крахмалом и пшеничным белком. Именно это придаёт хлебу белый цвет и мягкость, но при этом лишает его многих полезных веществ витаминов, минералов и клетчатки, указывает Михалева.

Недостаток клетчатки и большое содержание легкоусвояемых углеводов в белом хлебе приводят к быстрому повышению уровня сахара и инсулина в крови, что делает его нежелательным продуктом для людей с лишним весом или склонных к его набору. Врач рекомендует даже тем, у кого вес в норме, но есть предрасположенность к полноте, исключить белый хлеб из рациона.

В категорию «белого хлеба» попадают и другие изделия из муки высшего сорта булочки, сдоба и печенье. Также, по словам эксперта, следует помнить, что большинство видов хлеба, включая ржаной и ячменный, содержат глютен, который противопоказан людям с его непереносимостью.

Михалева рекомендует мужчинам, которые придерживаются нормы калорийности в 2000-2500 ккал, не превышать 150 граммов белого хлеба в день. Для женщин с нормой калорийности 1600-1800 ккал эта порция также не должна превышать 150 граммов. Однако, если присутствует склонность к набору веса, лучше вовсе убрать белый хлеб из рациона.

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