Классический набор для борьбы с простудой — лимон, горячий чай, мёд и малиновое варенье — может быть не так полезен, как принято считать. Некоторые из этих привычных средств могут даже ухудшить состояние, предупреждают эксперты.

Чеснок: популярный, но не проверенный помощник

Чеснок давно считается средством от простуды, но научных доказательств его эффективности против вирусов до сих пор нет. Более того, чрезмерное употребление может привести к метеоризму и обострению хронических заболеваний, таких как панкреатит. Поэтому лучше не злоупотреблять чесноком и не полагаться на него как на основное средство от простуды.

Апельсины: витамин C — не всегда спасение

Апельсины богаты витамином C, и один фрукт в день закрывает суточную потребность организма. Однако исследования с участием более 11 тысяч человек показали, что при простуде аскорбиновая кислота может только немного облегчить симптомы, но не является лекарством. Кроме того, цитрусовые снижают эффективность аспирина и других противовоспалительных препаратов, поэтому их совместное употребление не рекомендуется.

Чай: не забывайте про воду

Чай — полезный напиток, но важно помнить, что содержащийся в нём кофеин обладает мочегонным эффектом, что приводит к потере жидкости. Это может сгущать кровь и замедлять борьбу с инфекцией. Чтобы избежать этого эффекта, рекомендуется дополнительно пить воду или заменить чай травяными настоями с ромашкой, тимьяном или шалфеем, которые будут мягче воздействовать на организм.

Лимон: кислота — не лучший союзник для воспалённой слизистой

Лимон — кладезь витамина C, но его кислая среда может раздражать воспалённую слизистую горла, замедляя её восстановление. Поэтому при простуде лимон стоит добавлять в умеренных количествах и избегать горячих напитков, чтобы не усугублять раздражение.

Мёд и малиновое варенье: в меру полезные, но слишком сладкие

Мёд и малиновое варенье — традиционные «домашние лекарства». Однако и у них имеется изъян. Чтобы победить простуду, человек начинает употреблять их гораздо больше, чем обычно, забывая о сладости. Высокое содержание сахара в этих продуктах способствует образованию слизи и мешает антителам бороться с вирусами. К тому же, излишки сладкого могут вызывать осложнения, такие как гайморит или бронхит.